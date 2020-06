Grote opkomst bij antiracismeprotest Haarlem, vanavond ook demo in Purmerend

HAARLEM - Na Amsterdam en Alkmaar volgen vandaag antiracismedemonstraties in Haarlem en Purmerend. In de Haarlemmerhout verzamelen zich vanaf 17.00 uur mensen om te demonstreren. Het programma duurt naar schatting anderhalf uur.

De organisatoren van het protest zijn middelbare scholieren: 14 en 15 jaar oud pas. Bij het organiseren krijgen ze hulp van onder andere Kick Out Zwarte Piet. Een van de organisatoren, Fien Capellen, verwacht dat er misschien wel tweeduizend komen. "Het is lekker weer, dus ik denk dat iedereen wel komt die zich heeft aangemeld."

Volgens een verslaggever van NH Nieuws gaan de bezoekersaantallen ondertussen richting de tweeduizend. "Er zijn hier zeker meer mensen aanwezig dan in Alkmaar."

Aan de coronamaatregelen is gedacht: op de grond zijn gele stippen aangebracht zodat mensen anderhalve meter afstand houden. Ook hangen er in het park herinneringen om een mondkapje te dragen.

'Een Purmerend zonder racisme'

Later vanavond, vanaf 19.00 uur, wordt in het Leeghwaterpark in Purmerend ook een demonstratie georganiseerd. Het doel van deze demonstratie? Alle inwoners oproepen om op te staan voor een Purmerend zonder racisme.

In Purmerend worden zo'n 250 mensen verwacht. Volgens organisator Romeo Hoost staat Purmerend open voor zo'n demonstratie. "Artikel 1 van de grondwet staat beschreven bij het treinstation in het centrum, discriminatie is niet toegestaan. En toch gebeurt het."

Volgens verslaggever Thyra de Groot stromen de eerste mensen nu het veld op. "Mensen komen nu rustig aanlopen, alles wordt gereguleerd. Er is een tweede veld voor als het te druk wordt."