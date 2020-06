Morgen demonstratie voor 'een Purmerend zonder racisme'

PURMEREND - In het Leeghwaterpark wordt morgen een demonstratie gehouden in navolging van de landelijke Black Lives Matter-demonstraties. Het doel van deze demonstratie is om alle inwoners op te roepen om te gaan staan voor een Purmerend zonder racisme. Organisator Romeo Hoost roept op tot een vreedzame demonstratie met respect voor iedereen. "Het moet niet uit de hand lopen."

Het plan was om de demonstratie op de Koemarkt te houden, maar de politie en gemeente zagen dat niet zitten. "Toen zaten we aan de Kaasmarkt te denken, maar ook daar denken we de anderhalve meter maatregel niet te kunnen waarborgen", vertelt Romeo. "In het Leeghwaterpark is er genoeg ruimte. We verwachten rond de 250 mensen."

Romeo wil graag het gesprek aangaan met iedereen in Purmerend: "Ik heb zeker racisme meegemaakt, maar voelde het niet zo omdat ik mondig was en ben. Ik heb altijd een antwoord klaar. We moeten mensen leren mondig te zijn."

En volgens Romeo staat Purmerend hier open voor: “Artikel 1 van de grondwet staat beschreven bij het treinstation in het centrum, discriminatie is niet toegestaan, discriminatie wegens ras is niet toegestaan. En toch gebeurt het; er is veel pijn als je op je uiterlijk beoordeeld wordt. Er is veel pijn als je enkele en alleen door je uiterlijk niet de kansen krijgt die een ander wel kan krijgen.”

De demonstratie in het Leeghwaterpark begint morgen om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Er zullen meerdere sprekers aanwezig zijn onder wie de voorman van Kick Out Zwarte Piet Jerry Afriyie en kunstenaar/docent Elbert Selberie.