Middelbare scholieren organiseren Haarlems Black Lives Matter-protest

HAARLEM - Een groepje Haarlemse scholieren van 14 en 15 jaar oud heeft het initiatief genomen om een Black Lives Matter-demonstratie te organiseren, aankomende woensdagmiddag om 17.00 uur in de Haarlemmerhout. Volgens hen is alleen het nieuws volgen over racisme en een bericht liken op social media, niet genoeg. "We hopen dat er gewoon meer bewustwording komt", vertelt Luca Perdijk. "Omdat we het niet zien, betekent dat niet dat racisme hier niet voorkomt."

NH Nieuws

Het groepje vrienden, bestaande uit Abe Leliveld, Fien Capellen, Livia Zuidhof, Sara van Aalderen, Leyla Lemus Everill en Luca Perdijk, is diep geraakt door het nieuws over de dood van George Floyd. Het heeft ze zo aangegrepen dat ze zelf graag ook naar een BLM-demonstratie in Amsterdam wilden gaan om hun steun te betuigen, maar daar staken een aantal ouders een stokje voor. Het groepje kwam daardoor op het idee om zelf een demonstratie te organiseren. "Ik vind alleen maar artikelen delen op social media niet voldoende, want dat kan je ook doen om goed te lijken", vertelt Fien Capellen. "Ik wilde echt wat doen en toen kwamen we op het idee voor dit protest." Racisme Zelf zien de jongeren ook wel eens in hun omgeving dat er racistische grapjes worden gemaakt en dat vinden ze maar niks. Maar ze zijn zelf niet eerder slachtoffer geweest van racisme. Abe Leliveld kan zich nog wel een racistisch voorval herinneren van een paar jaar geleden in een winkelcentrum. "Ik heb wel eens meegemaakt dat een winkelier probeerde om een Marokkaanse vrouw de winkel uit te zetten, omdat hij geen Marokkanen in zijn winkel wilde hebben." De gebeurtenis maakte grote indruk op hem en dat draagt ook bij aan zijn verzet tegen racisme nu.

Quote "Ik merk dat heel veel mensen in Nederland geen idee hebben dat racisme ook hier voorkomt" Abe Leliveld