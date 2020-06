Alkmaarse antiracismedemo trekt honderden mensen: "Klaar met decennialange gevecht"

ALKMAAR - Bij de Black Lives Matter-demonstratie op de Drafbaan in Alkmaar waren vandaag zo'n 750 tot 1.000 mensen aanwezig. De organisatie spreekt van een groot succes. "Dit was een hele goede opkomst, dat had ik niet verwacht. Dit is het geluid van Alkmaar, dat er zo veel mensen zijn komen opdagen."

Volgens de organisatie kwam er veel emotie vrij tijdens de demonstratie. "Het zit diep. Alkmaar heeft laten zien dat racisme bestaat, dit bevestigt dat het leeft." De demonstratie was een initiatief van organisaties Alkmaar Kan Het, Heerhugowaard Kan Het en de Hoornse stichting We Promise. "Jullie opkomst laat zien hoe racisme ook leeft in Alkmaar. Jullie opkomst laat zien dat het vanaf nu niet meer nodig is om je niet uit te spreken", aldus een van de organisatoren. "Dit is niet alleen een probleem in Amerika, maar ook in Nederland. Wij zijn klaar met dit decennialange gevecht." Beperkingen Tijdens de demonstratie werd daarnaast ingegaan op de beperkingen die vanuit de gemeente Alkmaar aan de demonstratie werden opgelegd. "Ze bemoeien zich met ons. Ze willen ons de mond snoeren." tekst gaat door onder de foto

Maaike Polder