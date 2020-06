Grote opkomst bij antiracismeprotest Haarlem, gemoedelijke sfeer in Purmerend

HAARLEM - Na Amsterdam en Alkmaar stonden vandaag Purmerend en Haarlem in het teken van antiracismedemonstraties. In Haarlem waren naar schatting zo'n 2000 mensen aanwezig, in Purmerend 250 tot 300. Beide demonstraties zijn gemoedelijk en zonder incidenten verlopen.

De organisatoren van het protest zijn middelbare scholieren: 14 en 15 jaar oud pas. Bij het organiseren krijgen ze hulp van onder andere Kick Out Zwarte Piet. Een van de organisatoren, Fien Capellen, verwacht dat er misschien wel tweeduizend komen. "Het is lekker weer, dus ik denk dat iedereen wel komt die zich heeft aangemeld."

Aan de coronamaatregelen is gedacht: op de grond zijn gele stippen aangebracht zodat mensen anderhalve meter afstand houden. Ook hangen er in het park herinneringen om een mondkapje te dragen.

'Een Purmerend zonder racisme'

Bij de demonstratie in Purmerend waren zo'n 250 tot 300 mensen aanwezig. Volgens organisator Romeo Hoost staat Purmerend open voor zo'n demonstratie. "Artikel 1 van de grondwet staat beschreven bij het treinstation in het centrum, discriminatie is niet toegestaan. En toch gebeurt het."

Volgens verslaggever Thyra de Groot is de sfeer in Purmerend gemoedelijk. "Er wordt doorlopend 'Purmerend kan het' geroepen. Er zijn veel sprekers, en naar hen wordt echt geluisterd." De organisatie prees vooral het grote aantal jongeren dat aanwezig was bij de demonstratie. "We moeten het overdragen."