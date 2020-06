Sanitair op campings weer open: "Sleutel meteen om 0.00 uur omgedraaid!"

TEXEL - Sinds vanmorgen kan ook de kampeerder zonder eigen toilet en/of douche weer op de camping terecht. De sanitairgebouwen die vanwege de coronacrisis op slot waren gezet, mochten weer open. En dat is te merken aan de boekingen. "Vanaf het moment dat duidelijk werd dat alles open kon, is het gaan rollen", zegt campinghouder Karen Hoedjes.

"We moesten gisteravond nog wat laatste voorbereidingen doen en toen zeiden mijn man en ik: 'wat zullen we doen?' We zijn toen om 12 uur in de nacht, iedereen lag hier te slapen op de camping, naar het badhok gegaan en hebben de sleutel omgedraaid. Dat was een leuk momentje samen", vertelt Karen Hoedjes van Boerencamping Texel.

De afgelopen weken had ze al aardig wat gasten, vooral mensen met een camper, die eigen sanitair bij zich hadden. "Dit waren onze attributen", zegt een van de gasten met een tent, in zijn handen een doucheslang met een klein pompje er aan. "Vanmorgen voor het eerst weer in het sanitairgebouw, het voelde weer net als thuis."

Tweede seizoen

De camping, in de polder onder De Cocksdorp, was net aan zijn tweede seizoen begonnen. "We zijn vorig jaar april voor het eerst opengegaan. Alles is nieuw, flink geïnvesteerd om het meteen goed te doen. En dan nu dit coronajaar, ja dat is wel een strop. Maar goed, daar zitten meer mensen mee. Niks aan te doen", zegt Hoedjes.

Nu de sanitairgebouwen weer open mogen, zal het flink drukker worden is de verwachting: "Eigenlijk vanaf het moment dat duidelijk was dat 15 juni alles open kon, is het weer gaan rollen. Eerst was het 1 juli, dus dat ging al goed maar je merkt dat mensen er nu al eerder op uit gaan."

Plezier

De verloren inkomsten van de afgelopen tijd is niet meer goed te maken, denkt de campingeigenares, toch kijkt ze met plezier naar de komende maanden. "Een paar weken terug dacht ik nog 'was het maar januari 2021'", zegt ze met een lach. "Maar ik heb nu weer lekker zin om aan de slag te gaan. Ik vind het fijn om de mensen op de camping te zien genieten van het zonnetje, de vogelgeluiden, de rust."