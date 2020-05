Kamperen mogelijk door extra sanitair: "Iedere gast een eigen festivaltoilet"

JULIANADORP - Het is passen en meten bij camping Helmzicht in Julianadorp. Dankzij losse ecotoiletten en een douchewagen kan de camping iedere gast voorzien van eigen sanitair. Het is een voorwaarde om tijdens de coronacrisis open te kunnen. Het heeft geholpen, want de camping is de komende maand volgeboekt. "We hebben er zin in."

Campinghouder Monique Langedijk kijkt tevreden naar het rijtje ecotoiletten. "We waren gelukkig al open, maar mensen moesten zelfvoorzienend zijn. In juni hebben we veel vaste en vooral oudere gasten voor een week of twee. Dat zou jammer zijn als die door de coronacrisis niet konden komen. Ik zie nu dat ze heel graag willen komen, omdat we dit aanbieden."

Extra werk

Na instructies over het gebruik en het reinigen van de douchewagen krijgt Monique de sloten en sleutels in handen gedrukt van de leverancier. "We hebben via de Stichting Vrije Recreatie contact gezocht met de leverancier. Zij leveren meestal voor festivals, maar die gaan niet door, dus dit is voor hen ook een gat in de markt en wij zijn er erg blij mee. Het is veel extra werk, maar iedere gast krijgt zo zijn eigen toilet."

Volgeboekt

Het aanvullende sanitair mag dertig dagen staan. Daarna wordt vanuit de Veiligheidsregio opnieuw bekeken of de maatregelen voldoende zijn om de verspreiding het coronavirus in te dammen. Tot die tijd kan Monique haar gasten ontvangen en privésanitair aanbieden: "Binnen anderhalve dag waren we volgeboekt. En het wordt prachtig weer. Wat wil je nog meer? "