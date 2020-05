Camping eist duidelijkheid: "Anders gaat ons sanitair na meivakantie gewoon open"

TUITJENHORN - Bij campingpark De Bongerd in Tuitjenhorn zijn ze wel klaar met de lege staanplaatsen. Grote boosdoener is de regel dat de gezamenlijke sanitairgebouwen nog niet open mogen. "Waarom mag dat bij ons niet?", klinkt de simpele vraag van uitbater Peter Vriend.

Vanuit een financieel oogpunt is de eis van Vriend niet gek te noemen. "Normaal gesproken staat de camping helemaal vol in de meivakantie. Nu is slechts vijf procent bezet." De tijden zijn volgens de vrijetijdsondernemer dan ook 'zwaar' en 'onzeker'.

Die vraag stelde hij dan ook in een open brief aan minister-president Mark Rutte, de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en burgemeester Marjan van Kampen van Schagen. "Waarom mogen kledingwinkels, supermarkten en bouwmarkten open zijn, terwijl bij ons de veel minder drukke sanitairgebouwen dicht moeten blijven?"

Mocht er een duidelijk antwoord komen vanuit één van de aangeschreven overheden, snapt Vriend compleet dat het te vroeg is om de maatregelen af te schalen. "Mocht de overheid het ons niet uitleggen, dan gaan we maandag na de meivakantie onze sanitairgebouwen beperkt openstellen."

Corona in de Noordkop & Texel

