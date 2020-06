Noordkop & Texel Campingsanitair blijft nog een week dicht, maar deze kampeerder doucht al dagelijks

JULIANADORP - Hoewel campings inmiddels weer toegankelijk zijn, is het sanitair nog tot 15 juni dicht. Voor de meeste campinggasten is een verkwikkende douche op de camping komende week dus geen optie. Meneer Goudeleeuw heeft om dit probleem te omzeilen een mooie oplossing gevonden. Hij heeft op camping Hoeve ons Lust in Julianadorp zijn eigen doucheruimte bij aankomst naast z'n caravan met haringen vastgezet.

NH

Eerder vandaag maakt het kabinet bekend dat campings hun sanitair vanaf 15 juni weer mogen openen. Dat is eerder dan gepland, al zou meneer Goudeleeuw het nog wel langer kunnen uitzingen. Opblaasbadje "We moeten ons een beetje aanpassen in deze coronatijd", zegt Goudeleeuw als hij zijn voortent uitstapt. Met een emmer en een douchekop met pomp beent hij richting het hoge tentje naast z'n caravan, waar een minuscuul opblaasbadje op hem staat te wachten. "Dat is om het water op te vangen", legt hij uit. "Om te voorkomen dat het hier kleddernat wordt." Een ideale oplossing vindt meneer Goudeleeuw. "Want ja, je wilt blijven weggaan met de caravan en dan wil je ook douchen," besluit hij.