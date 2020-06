Gemeente Koggenland legt verantwoordelijkheid bij horecagast

WESTER-KOGGENLAND - De gemeente Koggenland heeft vanmiddag besloten horecaondernemers te ondersteunen in het handhaven van de coronaregels. De ondernemers kunnen via een lijn hulp van handhaving inschakelen die indien nodig de klant beboet, in plaats van de ondernemer.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Horeca-ondernemers worstelen met het handhaven van de coronaregels, zo ook Café Julius, vertelden zij eerder tegen NH Nieuws. Gemeente Koggenland heeft vanmorgen overleg gehad en besluit een handreiking te doen naar de ondernemers in haar gemeente. De horeca blijft verantwoordelijk voor het toezien op de regels, maar indien een klant zich niet aan de regels wil houden kan de eigenaar een handhaver inschakelen. De handhaver - een politieagent of een boa - komt ter plaatse om de overtreder aan te spreken en indien diegene zich niet aanpast kan een boete worden opgelegd. Hiermee haalt de gemeente de angst voor boetes weg bij de ondernemers.

Ondernemer Jan-Julius Blokdijk werd vanmorgen persoonlijk door burgemeester Jan Franx opgebeld. "De burgemeester vertelde dat er een Whats-Applijn komt waarmee we hulp kunnen inschakelen van handhaving. Als dat echt gaat lopen, dan zou dat een hele mooie oplossing zijn." Voor Blokdijk is het een opluchting als de boete naar de klant gaat, maar ook met het gebaar van de gemeente. "Het was geen verwijt naar de gemeente; zij zitten ook aan regels vast die worden opgelegd. Dit is een grote stap van de gemeente en ik hoop op een goede samenwerking." Jongerenwerkers Naast de aanpak met beboeten wil de gemeente ook jongerenwerkers inzetten om te zorgen dat terrasbezoekers zich beter aan de regels houden. "We horen van de horeca-ondernemers dat het vooral de jeugd is die voor problemen zorgt. De motivatie ontbreekt bij deze groep om zich aan de regels te houden", licht woordvoerder gemeente Koggenland Esther Koning toe. De jongerenwerkers gaan jongeren op straat aanspreken, maar zullen in de weekenden ook actief in gesprek gaan op terrassen.