Fractie Tonnaer: "Beperk aantal horecabestemmingen in binnenstad Hoorn"

"Het is tijd om pas op de plaats te maken als het gaat om het verstrekken van horecabestemmingen op winkelpanden", stelt hij. "Horecaondernemers zien in deze tijd het bedrijf dat zij hebben opgestart door hun vingers glippen. Als er dan ook geen overnamekandidaten zijn, maar er op de hoek van de straat wel in de zoveelste winkel een nieuwe horecazaak gestart wordt, dan roept dat frustratie op."

Inleveren

Daarbij stelt hij dat het de huidige horecazaken nog verder onder druk zet in een moeilijke tijd. Dit is Frank Wiese met hem eens. Wiese vertegenwoordigd de horecaondernemers in Hoorn bij de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland en herkent het probleem.

"De markt in Hoorn is te klein voor het groeiende aantal horecazaken", zegt ook Wiese: "Aan een taart zitten maar twaalf puntjes. Als je die onder veertig in plaats van twintig man moet verdelen, dan slinkt je aandeel." Wiese schat in dat er afgelopen jaar ongeveer twintig horecazaken bij zijn gekomen in de binnenstad. Een groot deel daarvan was voorheen winkelpand.

Volgens Rien van Tongeren van Ondernemers Stad Hoorn (OSH) moet er inderdaad gekeken worden naar het probleem van leegstaande winkelpanden, maar hij ziet liever een meer structurele oplossing. "Dit is incidenteel handelen. Ik zie liever dat er gekeken wordt naar waarom de winkelpanden geen invulling kunnen krijgen. Ik denk het oppervlak van het winkelgebied te groot is voor het aantal inwoners en om herindeling vraagt."

Trend

In het huidige transformatiebeleid ziet de Hoornse ondernemersvereniging geen probleem. "Via het bestemmingsplan en horecabeleid is er sturing in en daar heb ik wel vertrouwen in", aldus Van Tongeren. Fractie Tonnaer is het hier niet mee eens. "Natuurlijk is er regelgeving voor, maar het gaat er om dat er een trend gaande is dat het gemakkelijker is om een nieuwe horecazaak te starten door het aanvragen van een horecavergunning dan dat er een bestaande zaak wordt overgenomen. Dat brengt de bestaande horeca in de knel."