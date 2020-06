Gemeente Hoorn verwacht in 2020 tekort van 4,2 miljoen

Naast het tekort in 2020, verwacht de gemeente de komende jaren een negatief saldo te houden. Het begrotingstekort is voornamelijk opgelopen tijdens de coronacrisis. In april heeft de gemeente een noodfonds van 2,4 miljoen euro opgesteld om de financiele gevolgen voor de lokale economie en ondernemers op te kunnen vangen. Daarnaast verwacht de gemeente 1,3 tot maximaal 3,4 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen door terugloop in parkeergelden, havengelden, leges, precario- en toeristenbelasting en kermisopbrengsten. Ook het sociaal domein blijft op de begroting drukken.

Vanuit het rijk wordt er mogelijk geld vrij gemaakt om de gemeentes tegemoet te komen in de financiele strop van de coronacrisis, maar het is nog onduidelijk hoe dit geld verdeeld wordt. De gemeente noemt zich verder financieel dit genoeg om te klap op te kunnen vangen, maar het geeft wel onzekerheden.

Klap

Welke gevolgen dit heeft voor lopende en toekomstige plannen in de gemeente, dat blijft nog even onzeker laat wethouder Marjon van der Ven weten: "De vele financiële onzekerheden maken het op dit moment moeilijk om vooruit te plannen en keuzes te maken. Wij verwachten eind dit jaar een beter beeld te hebben van de financiële situatie. Dan wordt ook duidelijk welke financiële ruimte er is voor bestaande en nieuwe plannen. Dan kan de raad goede keuzes maken."