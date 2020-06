Enkhuizer horecaondernemers kijken positief terug op eerste week openstelling

ENKHUIZEN - De eerste week zit erop voor de horeca. Hoe is het gegaan met alle coronamaatregelen? Horecaondernemers uit Enkhuizen vertellen hoe het was om weer gasten te mogen ontvangen.

Kroegeigenaar Jasper Kofman moest misschien wel de grootste aanpassingen doen. Op vrijdag- en zaterdagnacht staat zijn café Lange Jan doorgaans vol. Het is vooral de stamkroeg waar jongvolwassenen elkaar ontmoeten, maar knus naast elkaar staan zit er voorlopig niet in. Kofman heeft speciale statafels gemaakt waar je met een groep vrienden op gepaste afstand toch een biertje kunt drinken.

"Die tafels kun je in de weekenden reserveren, we hebben drie shifts op een avond", legt Kofman uit. Hij is tevreden over het eerste weekend, want alle shifts zaten vol. Het was ook nog eens gezellig, maar wel 'anders', zo vertelt Kofman. "Je bent gewend om het hele weekend te feesten en het was nu wat gemoedelijker." Op doordeweekse dagen kun je gewoon aan komen waaien en krijg je een gezondheidscheck via het scannen van een QR-code aan de deur.

Bij Lajos van Wely van de Enkhuizer Visafslag gaat het 'so far, so good'. Voor de deur staat een chique spoelbak waar iedere gast die naar binnen gaat eerst de handen wast. Slechts één iemand weigerde dat afgelopen week te doen.