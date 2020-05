Melkmarkt dicht, omrijden via Randweg: Enkhuizen past verkeersstromen aan

ENKHUIZEN - Terrassen krijgen in Enkhuizen meer ruimte, maar dat heeft gevolgen voor de verkeersstromen in de stad. Op een deel van De Dijk geldt vanaf 1 juni eenrichtingsverkeer en de Melkmarkt wordt een voetgangersgebied.

Vooral dat laatste heeft consequenties voor gemotoriseerd verkeer: de Melkmarkt en een deel van de Van Bleiswijkstraat zijn straks dicht voor doorgaand verkeer. De gemeente laat weten dat al het gemotoriseerd verkeer daarom moet omrijden via de Randweg. Deze omleiding wordt met borden aangegeven.

Eénrichtingsverkeer

De Dijk wordt eenrichtingsverkeer op het gedeelte tussen het Venedie en de Sint Janstraat. Dat betekent dat je alleen vanaf het Venedie de Dijk kunt oprijden. Verkeer dat vanaf de H.J. Schimmelstraat komt, wordt via de Sint Janstraat geleid. Ook de Sint Janstraat wordt ingericht voor éénrichtingsverkeer. "Bewoners van de Sint Janstraat verzoeken wij om niet meer in de straat te parkeren. Zo zorgen we ervoor dat de Sint Janstraat toegankelijk is voor hulpdiensten", laat de gemeente weten.

Parkeren Dirck Chinaplein

Net zoals bij het station, is het straks ook op het Dirck Chinaplein mogelijk om langer te parkeren. De bestaande plekken voor vergunninghouders, de parkeerschijfzone en de camperplekken worden opgeheven. "Zo kunnen we deze zomer voldoende plek bieden aan bezoekers die een dagje naar Enkhuizen komen", aldus de gemeente.

Als laatste verzoekt de gemeente haar inwoners om zoveel mogelijk met de fiets naar de binnenstad te komen. "Het is daarbij van belang dat we er met z'n allen voor zorgen dat het niet te druk wordt in de binnenstad."