Hilversum en Blaricum voor zoveelste keer opgeschrikt door autobranden

HILVERSUM - Het lijkt maar niet op te houden met autobranden in 't Gooi. Het was vannacht weer twee keer raak. Zowel aan de Hilversumse Arendstraat als op de Blaricumse Scheimel moesten auto's het ontgelden.

Nog geen tien minuten later kreeg de brandweer van Blaricum een melding van een autobrand. Een geparkeerde auto aan de Scheimel stond al flink te branden. De brand zorgde voor veel schade, de auto is total loss. Een naast de brandende auto geparkeerde auto liep ook flinke schade op.

De twee autobranden waren vlak na elkaar. De autobrand aan de Hilversumse Arendstraat werd rond 4.20 uur opgemerkt. Op een parkeerplaats aan de straat stond een bestelbusje in vlammen. Toen de brandweer aankwam, was er al geen redden meer aan.

Verband met eerdere autobranden

Dat onderzoek zal zich zonder twijfel ook richten op een verband met de eerdere autobranden de afgelopen weken.

Het is opvallend vaak raak. Meestal in Hilversum, maar ook in Blaricum en Bussum was het afgelopen maand al een keer raak. Een snelle optelsom leert dat het de laatste zes weken al dertien keer raak was, soms zelfs nog op dezelfde dag.

Een woordvoerder van de politie noemt de branden 'heel vervelend', maar wil nog niet per se spreken van een verband. "Maar daar kijken we natuurlijk wel naar", zo vertelt ze. De politie hoopt dan ook dat getuigen van de branden van vannacht, of van de eerdere branden de laatste weken, zich melden.