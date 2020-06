Weer autobranden in Hilversum: veel schade na zoveelste incident in zelfde wijk

De uitgebrande auto stond geparkeerd aan het Augustinushof in de Hilversumse wijk Kerkelanden. Het is niet alleen verreweg niet de eerste autobrand de laatste weken in Hilversum, het is ook het volgende geval van overlast voor de wijk. De buurt wordt al tijden geteisterd door relschoppende hangjongeren, maar toevallig was het de laatste weken net wat rustiger geworden.