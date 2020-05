Twee autobranden in Blaricum door gegooid 'brandend object'

Bewoners aan de Meentzoom werden rond 3.35 uur wakker van een harde knal en een oranje gloed. Toen ze poolshoogte namen, zagen ze op de oprit van een woning twee auto's in brand staan. Ze reageerden alert en probeerden het vuur meteen te blussen. Daarmee konden ze voorkomen dat het vuur zich verder ontwikkelde en bleef de schade nog enigszins beperkt. De brandweer nam de klus van de bewoners over en kon het vuur helemaal doven.

Vlak naast de auto's werden na de brand de restanten van het 'brandende object' gevonden. De politie onderzoekt de zaak.

Eerdere autobranden

De autobrand in Blaricum is zeker niet de eerste in de regio de laatste tijd. Dinsdagavond ging in Hilversum nog een geparkeerde auto in vlammen op. Ook daar is waarschijnlijk sprake van brandstichting, omdat na afloop een flesje met een brandbare vloeistof werd gevonden.