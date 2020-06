Man flipt om coronaboete en mishandelt boa op treinspoor Schiphol

SCHIPHOL - Een man is gisteravond op Schiphol door het lint gegaan nadat hij van een handhaver een boete had gekregen omdat hij te dicht bij anderen zat. De 36-jarige man sloeg de boa met zijn vuist, waarna de situatie volledig escaleerde. De ruzie eindigde uiteindelijk op het spoor, waardoor zelfs het treinverkeer even moest worden stilgelegd.

Dat laat de marechaussee weten aan NH Nieuws.

De ruzie ontstond gisteravond op het Jan Dellaertplein, het plein voor Schiphol, waar een aantal mensen zaten. Een boa oordeelde dat twee groepen van acht en vier mannen te dicht bij elkaar zaten en gaf ze een bekeuring. De groep van vier was het hier niet mee eens, waarna een gevecht ontstond. De 36-jarige man gaf de boa hierbij een klap.

Spoor

De marechaussee werd er vervolgens bij gehaald, waarna de man wegrende. De boa en de marechaussee gingen hem achterna. De man rende het perron op en ging daar weer de boa te lijf. Wat hier exact is gebeurd, is volgens de marechaussee nog niet bekend. Het gevecht eindigde op het spoor met de man bovenop de boa. Om hem in bedwang te houden, werd hij meerdere keren in het gezicht gespoten met pepperspray. Hij is aangehouden en zit vast.

Om erachter te komen hoe de ruzie is ontstaan, wil de marechaussee getuigen spreken van de vechtpartij. Het lijkt erop dat het een eenmansactie was, want de andere mannen uit het groepje waren op het plein blijven zitten, zo meldt de marechaussee.

Acties

Het is niet voor het eerst dat een boa wordt aangevallen. Vorige maand moest een handhaver nog naar het ziekenhuis nadat hij werd mishandeld op het strand van IJmuiden. Meerdere acties van de boa's waren het gevolg waarin ze pleitten voor betere bewapening. Tot nu toe nog zonder succes.