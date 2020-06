Haarlem vraagt korte wapenstokken aan voor boa's

HAARLEM - Om zich te kunnen verdedigen, krijgen boa's in Haarlem wat de gemeente betreft korte wapenstokken in hun uitrusting. Minister Grapperhaus gaf vrijdag aan dat hij dat toestaat wanneer de zogeheten lokale gezagsdriehoek dat nodig vindt. Haarlem wil die korte wapenstokken graag en gaat daar in het komende overleg om vragen.

Dat zegt een woordvoerder van burgemeester Jos Wienen. Hoe snel buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) dan wapenstokken mogen dragen, is niet bekend. Wienen vraagt eerst politie en justitie in de driehoek om toestemming. Daarna moet mogelijk worden gewacht op een beslissing van de Tweede- en Eerste Kamer over het voorstel van minister Grapperhaus.

De boa's dringen al lange tijd aan op extra verdedigingsmiddelen. Ze krijgen naar eigen zeggen steeds vaker te maken met agressie, en zien dat nog toenemen nu ze bijvoorbeeld ook coronamaatregelen moeten handhaven. Dat bleek op Hemelvaartsdag in IJmuiden, waar een boa zwaar werd mishandeld. Dat was aanleiding voor veel boa's en burgemeesters om actie te gaan voeren voor meer verdedigingsmiddelen.

Zelfde training als politie

Buitengewoon opsporingsambtenaren die de wapenstok trekken, moeten achteraf wel rekenschap afleggen. Net als de politie. "Dat betekent als je je wapen gebruikt, of zelfs maar hebt getrokken, je er na afloop een verantwoordingsrapport over moet maken", aldus Grapperhaus. "En dat wordt ook verder getoetst. Dat is wat erbij hoort. Dat moet." Boa's die een wapen gaan dragen, moeten bovendien op termijn dezelfde selectie en training ondergaan als agenten.

Bij wijze van proef worden 'zo spoedig mogelijk' op verschillende plekken in het land al boa's met de wapenstok uitgerust. Grapperhaus volgt of die experimenten naar tevredenheid verlopen.

Sommige boa's zouden zich ook graag mogen wapenen met pepperspray, maar daaraan zitten volgens Grapperhaus meer haken en ogen. Dat mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden tegen groepen. Daarom gaat hij eerst onderzoeken wat er mogelijk is. Voor het eind van het jaar wil de minister meer duidelijkheid geven.