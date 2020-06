Actie boa's in IJmuiden: vandaag geen bonnetjes

IJMUIDEN - Boa's delen vandaag in IJmuiden geen bekeuringen uit, omdat ze actie voeren. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) strijden al maanden voor goede bewaping. Tijdens de coronacrisis moeten ze ondermeer toezien op de anderhalvemeter-maatregel en dat leidt regelmatig tot geweld.

"De eis is dat boa's worden uitgerust met verdedigingsmiddelen", zegt Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond. "Boa's zijn vaak als eerste ter plaatste bij calamiteiten. In die eerste minuten moeten ze zichzelf kunnen redden." De bond vraagt om pepperspray en een wapenstok. Tijdens de actie in het winkelcentrum van IJmuiden delen boa's flyers uit.