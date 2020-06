Tata's schoorstenen roken weer, maar voor hoelang? "We moeten lange adem hebben"

IJMUIDEN - Na de staking van gisteren en vannacht, roken alle schoorstenen op het terrein van Tata Steel weer als vanouds. Toch is het niet de vraag of, maar wanneer er nieuwe acties volgen. Het gebrek aan een uitgekiende planning is volgens FNV-bestuurder Roel Berghuis onderdeel van de strategie. "Soms wel, soms niet, en óók als verrassing."

NH Nieuws

"We bereiden ons voor op een lange periode van acties", zegt de vakbondsman voor de camera van NH Nieuws, "want we zien dat de directie op dit moment niet naar ons toe komt. Dus dat betekent dat we een lange adem moeten hebben." Estafette-actie De voorbereidingen voor nieuwe acties zijn inmiddels in volle gang. "Die plannen komen binnenkort wel naar buiten." Om het verrassingseffect in stand te houden, worden ze dus niet al te lang van te voren aangekondigd. Wel kan Berghuis al zeggen dat de eerstvolgende actie een estafette-actie wordt. "Waarbij we het hele bedrijf zullen confronteren met de vraag, kom je in actie?"

Lees ook IJmond Productie bij Tata Steel wordt langzaam weer opgestart, actie voorbij

Berghuis erkent dat de acties het bedrijf financieel schade berokkenen. "Dat is een loyaliteitsprobleem, maar het is echt nodig. Mensen voelen nu gewoon dat het over de toekomst gaat, over hun werk gaat, over hun gezin gaat, en over hun installatie waarin niet geïnvesteerd wordt. Dat merken we aan onze mensen: het is ons nu genoeg, nu of nooit."