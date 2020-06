Nieuwe demonstratie tegen racisme in Amsterdam: "Anderhalve meter wordt gewaarborgd"

AMSTERDAM - In het Nelson Mandelapark in de Amsterdamse Bijlmer wordt vandaag opnieuw een antiracisme-demonstratie georganiseerd. In het park is, met de coronamaatregelen in acht genomen, plaats voor liefst 18.000 mensen.

De demonstratie zou oorspronkelijk op het Anton de Komplein plaatsvinden, vernoemd naar een Surinaamse schrijver en verzetsstrijder. "Het Anton de Komplein is een symbolische plek voor ons. Tien jaar geleden is daar het zaadje geplant voor onze politieke jongerenbeweging en alle sociale projecten die daarna kwamen", vertelt Everduim.

Het NOS Radio 1 Journaal sprak met Gideon Everduim, rapper uit Amsterdam en tevens Statenlid in Noord-Holland voor de fractie Denk. Hij is een van de organisatoren van de demonstratie. "Voor ons is de Bijlmer thuiskomen", zegt hij.

Op het Anton de Komplein zou plaats zijn voor zo'n 3000 demonstranten, als de coronamaatregelen in acht genomen worden. Omdat er signalen waren dat er meer mensen op de demonstratie af zouden komen, heeft de driehoek besloten het protest uit voorzorg al te verplaatsen naar het Nelson Mandelapark, waar veel meer ruimte is.

Vergeleken met andere stadsdelen in Amsterdam heeft de Bijlmer de grootste populatie Afrikaans-Nederlandse mensen. "Als het gaat over Black Lives Matter, als het gaat over zwarte lichamen die onderdrukt worden in een systeem dat institutioneel racisme handhaaft, dan is Zuidoost volgens ons het symbool van waar het allemaal misgaat in dat systeem", aldus Everduim. Met de demonstratie wil hij een einde maken aan institutioneel racisme. "We hebben het jarenlang gehad over de pijn, maar we moeten nu een stap verder gaan."

Keti Koti

Everduim roept demonstranten op om mondmaskers en handschoenen te dragen. "Anderhalve meter wordt gewaarborgd."

In de Bijlmer wordt vandaag tevens het afschaffen van de slavernij herdacht. Normaal gesproken wordt dat op 1 juli tijdens Keti Koti gevierd, maar de viering is dit jaar in verband met de coronamaatregelen minder uitgebreid.

Merve Kaçmis is er vanavond in ieder geval bij. De Bovenkarspelse ging al verschillende protesten af om haar steun te betuigen. "Het gevoel van onrecht en ongelijkwaardigheid, dat raakt mij."