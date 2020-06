Merve gaat protesten af: "Als je stil blijft, ben je onderdeel van het probleem"

WEST-FRIESLAND - Landelijk worden momenteel op meerdere plekken antiracismeprotesten georganiseerd. De Bovenkarspelse Merve Kaçmis is er bij om racisme bespreekbaar te maken. "Het gevoel van onrecht en ongelijkwaardigheid, dat raakt mij."

Haar opa kwam als gastarbeider uit Turkije naar Nederland en het woord 'gast' is daardoor altijd blijven hangen. "We moesten ons gedragen en aanpassen aan de Nederlandse cultuur, vonden mijn ouders. Misschien dat ik me daarom juist wil uitspreken", vertelt Kaçmis. Op de middelbare school kreeg Kaçmis steeds meer het gevoel dat ze anders werd behandeld. "Ik merkte dat mensen soms moeite hebben met andere culturen en als ik een sterke mening had, dan hoorde ik: "rot op naar je eigen land." Maar ze merkte ook dat er voor haarzelf nog veel te leren was. "Ik wist eigenlijk weinig over hoe het koloniale verleden van ons land nu nog verweven is in dagelijkse gewoontes. We zien andere culturen echt nog teveel als 'anders'."

Daar heeft Kaçmis zelf vaak mee te maken gehad. "Ik krijg tot op de de dag van vandaag complimenten dat ik zo goed Nederlands spreek. Ik ben hier geboren." We krijgen volgens haar de vooroordelen ongewild mee in de opvoeding. "Op de basisschool wordt een zalmkleurig potlood 'huidskleurig' genoemd. Een donkere huid is niet het 'normaal'. Dat gevoel van 'anders zijn' dat gaat aan je knagen. We hebben allemaal vooroordelen, maar als we beseffen waar die vandaan komen dan kan er iets gebeuren." Ook een West-Fries probleem Vorig jaar startte Kaçmis samen met haar compagnon haar eigen stichting We Promise, waarmee zij zich wil uitspreken tegen racisme in West-Friesland. Dit doen zij door in gesprek te gaan op scholen, debatavonden te organiseren en ideeën in te brengen bij de gemeente hoe racisme aan te pakken in West-Friesland. En dat is nodig, vindt Kaçmis. "Ik heb het gevoel dat het hier net even meer is dan bijvoorbeeld in de stad. Anders dan had ik deze stichting niet opgericht."

Kaçmis protesteert op verschillende plekken en werkt samen met verschillende organisaties. Zo was zij aanwezig bij protesten tegen zwarte Piet, loopt ze mee in de landelijke mars tegen racisme en stond zij vorige week maandag bij het Black lives Matter-protest in Amsterdam op de Dam. "Ik heb geen zwarte huidskleur, maar ik sta er wel: het gevoel van onrecht en ongelijkwaardigheid dat raakt mij. Daar moet je tegen opstaan: als je stil blijft dan ben je onderdeel van het probleem." Hype Vanmiddag is ze aanwezig bij het protest in de Bijlmer. "Ik kan niet spreken voor mensen met een zwarte huidskleur, dus ik spreek vanuit mijzelf. Ik ben heel blij dat er nu zoveel aandacht is voor racisme in de samenleving: we kunnen er niet meer omheen." Kaçmis hoopt wel dat de protesten een structurele verandering teweeg brengen, en dat dit geen hype is. "Ik zie mensen een selfie maken voor op social media en weer weggaan. We moeten dit serieus nemen."