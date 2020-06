Vrouwenorganisaties starten actie om Halsema een hart onder riem te steken

Volgens Diana Sardjoe liet de anti-racisme-demonstratie van vorige week Amsterdam op haar best zien. Ze is daarom een van de initiatiefnemers van de actie. Wat Diana betreft heeft Halsema juist gekozen voor de veiligheid: "Het was natuurlijk een duivels dilemma, maar als ze had ingegrepen waren er waarschijnlijk rellen ontstaan."

Volgens Diana had niemand de drukte verwacht. "Ze zijn bezig met een heksenjacht op Halsema, ze komen nog net niet met een hooivork achter haar aan. Op deze manier missen ze het grote geheel, waarom de mensen daar op de Dam stonden. Ze vergeten ook dat ze dit niet alleen heeft besloten."

Ontroerend moment

Voor Diana persoonlijk was de demonstratie erg belangrijk, ze beleefde het vanuit huis en raakte ontroerd toen ze haar eigen oom in het publiek zag staan: "Dat hij daar stond voor ons was een heel bijzonder moment. Mijn overgrootouders hebben dit meegemaakt en mensen stonden daar, ondanks corona."

Actie

Het collectief roept mensen die Halsema een warm hart toedragen dan ook op om vandaag een kaart te komen schrijven op onderstaande plekken. In verband met de coronamaatregelen wordt wel gevraagd om zelf een pen mee te nemen: