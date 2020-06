Minister Grapperhaus en burgemeester Halsema hadden Whatsapp-ruzie over de demonstratie

AMSTERDAM - Minister Grapperhaus heeft via Whatsapp geruzied met Femke Halsema over het antiracismeprotest op de Dam in Amsterdam. Er zijn app-gesprekken vandaag openbaar gemaakt tussen de twee na een spoedverzoek van PVV-leider Geert Wilders.

De demonstratie tegen politiegeweld op de Dam trok maandag duizenden mensen, veel meer dan verwacht. Vanwege de enorme opkomst kon er geen 1,5 meter afstand gehouden worden. Burgemeester Halsema besloot niet in te grijpen.

Appgesprek

De conversatie begint om 17.02 met een appje van Halsema die uitlegt dat het op de Dam drukker is dan verwacht, maar dat ze niet gaat ingrijpen. Grapperhaus antwoordt: "Ha Femke. Geheel met je eens. Na afloop maar evalueren mbt dit soort organisatoren. Groet, Ferd"

Later op de avond, na het protest, appt Halsema naar de minister: “Ik wil naar buiten brengen dat dit een driehoeksbeslissing is geweest met ruggespraak met jou." Hij reageert vervolgens met: "Er is geen ruggespraak geweest over de besluitvorming rondom deze demo, dat is ook geheel jullie afweging als driehoek. Maar zoals ik eerder zei, dat jullie nu besloten hebben om niet in deze demo te gaan handhaven op 1,5 meter begrijp ik gezien mogelijke escalatie.”

In de kou staan

Vervolgens stuurt de burgemeester verbaasd: “Wat is dit nou?” Grapperhaus legt vervolgens uit dat hij niet zijn toestemming had gegeven om niet in te grijpen. Waarop Halsema aangeeft: “Deze wilde je vastleggen voor de wob (wet openbaarheid bestuur, -red). Je had ook gewoon de ingewikkeldheid van de situatie kunnen uitleggen i.p.v. mij in de kou te zetten.”

Halsema is boos over de uitlating van Grapperhaus die avond in de pers en appt de minister opnieuw: “Ook volgtijdelijk klopt dit niet. Dit was lang nadat je mij aan de lijn had gehad. In stormen moeten we soms pal staan. En ik begrijp goed dat rechts nederland een gouden kans ziet. Maar soms moet je ook voor je lokale bestuurders gaan staan. Zo’n demonstratie vindt nu eenmaal niet plaats in wijk bij duurstede. Ik had graag gezien dat je me niet in de kou had gezet.”

Volgende week komt er een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad, waar de burgemeester zich moet verantwoorden