Forse toename faillissementen Noord-Hollandse ondernemingen

NOORD-HOLLAND - Er is een forse toename in het aantal faillissementen van Noord-Hollandse ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Bedrijven die nu al zijn omgevallen, vormen nog maar het topje van de ijsberg, zo zeggen deskundigen. Aan de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis lijkt voorlopig nog geen einde te komen. We zijn nu bijna drie maanden verder: hoe staat Noord-Holland ervoor?

Niet al te best, is de voorlopige conclusie. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat, ondanks alle steunmaatregelen sinds de coronacrisis, een duidelijke stijging in het aantal faillissementen te zien is. Cijfers uit het Centraal Insolventieregister tonen aan dat het aantal faillissementen in april en mei 2020 met 146 omgevallen ondernemingen al hoger is dan het aantal faillissementen dat het CBS in het hele tweede kwartaal van 2019 meldde.

In het register is te zien dat er tussen de diverse regio's behoorlijke verschillen zijn. Zo is in Zaanstreek-Waterland het aantal faillissementen van vóór 15 maart en na 15 maart verdriedubbeld (van 7 naar 21), gevolgd door Alkmaar (van 7 naar 15), Amsterdam (van 40 naar 74) en Haarlem (van 5 naar 9). NH Nieuws zocht enkele ondernemers in de provincie op: hoe staan zij ervoor? Vallen ze om of houden ze het hoofd (voorlopig) nog boven water?

Een laatste poging

Janna Handgraaf uit Santpoort-Noord doet een verwoede poging om het hoofd na het wegvallen van haar theaterklussen boven water te houden en de kans op een faillissement te verkleinen. Dankzij haar creativiteit lijkt dat aardig te lukken. Zo kunnen mensen haar theaterkarakter, een oma achter een rollator, inhuren voor een bezoekje op afstand. En dat is een succes: "Dat het zo werd ontvangen, was bijzonder", zegt Janna. Inmiddels neemt ze ook tekenopdrachten aan, om rond te kunnen komen.

Ook Toby Timmers, eigenaar van vrouwensportschool Delphis in Haarlem, probeert een faillissement en daarmee een persoonlijk faillissement te voorkomen. Een gemakkelijke beslissing was het niet, maar Timmers heeft besloten uit voorzorg per 1 augustus 2020 de deuren van de sportschool te sluiten. Met steun van de Overheid hoopt de sportschoolhouder in een kleine gehuurde ruimte een nieuw concept te realiseren. "Een kleinschalige personal training gym. Er komt een ventilatiesysteem, er komen HD-camera's voor Zoom. Eigenlijk alles waar wij de laatste tijd zwaar tegenaan zijn gelopen, vanuit daar wordt dit idee nu opgebouwd."