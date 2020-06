Amstelland Honden terroriseren ruiters en hun paarden: "Het gaat bijna elke rit wel mis"

AMSTELVEEN - Honden die los lopen in het Amsterdamse Bos zijn een groot probleem voor de paarden op de ruiterpaden. Het is volgens Ingrid van den Broek van de Aalsmeerse manege Funny Horse bijna iedere dag raak. Paarden worden achterna gezeten door honden en daarbij zijn paarden gewond geraakt. Ingrid is het zat en doet daarom een oproep om alleen met aangelijnde honden in de buurt van de ruiterpaden te komen.

NH Nieuws

Sharon geeft paardrijdles bij de manege van Ingrid. Zij maakt vaak mee hoe honden en paarden met elkaar om gaan in het bos. "Het gaat bijna elke rit wel mis. Er was een hondenuitlaatservice, die heeft dan 5 of 6 honden bij zich. Eén hond beet in de staart van ons paard en greep naar zijn achterbenen." Op de foto hieronder is te zien hoe zo'n achtervolging tussen de dieren uit de hand kan lopen. Ingrid vertelt dat veel hondeneigenaren na dit soort incidenten de benen nemen waardoor de ruiter voor de dierenarts-kosten opdraait. Tekst gaat verder onder de foto.

Niet alleen de viervoeters en hun baasjes zorgen voor problemen, er wordt op nog veel meer manieren buitensporig gebruik gemaakt van het ruiterpad. "Er wordt gebarbecued langs het ruiterpad. Kinderen zitten er te spelen, er wordt gevliegerd. Dat kan allemaal gevaarlijke situaties opleveren." Aanlijnen Volgens Ingrid is de oplossing even voor de hand liggend als simpel: honden verplicht aanlijnen in het bos. "Behalve op losloopplekken die omheind zijn. Ingrid hoopt dat haar verhaal en de gruwelijke beelden van de gewonde paarden een eye-opener zijn. Het is dan wel essentieel dat er door de boswachters gecontroleerd zal worden op zo'n aanlijngebod. "Als er niet gehandhaafd wordt, ja, mensen hebben er gewoon schijt aan."