Amsterdamse Bos straks beter bereikbaar en alleen nog maar betaald parkeren

AMSTELVEEN - Het Amsterdamse Bos wordt straks beter bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Er komen nieuwe fietsroutes en parkeren met de auto in het gebied is straks alleen nog maar mogelijk als je er voor betaalt.

Jaarlijks komen er zes miljoen bezoekers naar het Amsterdamse Bos, van natuurliefhebbers tot sporters. Omdat het steeds drukker wordt met verschillende gebruikers wordt het Bos straks opgedeeld in ‘zones voor natuur, rust en activiteiten’.

Dat staat in het Bosplan van de gemeenten Amstelveen en Amsterdam dat vanmiddag is gepresenteerd. De gemeenten proberen een balans te vinden tussen de groeiende behoefte aan recreatie en de toenemende druk op de natuur.

In het plan staat verder dat er zeven hectare nieuwe natuur wordt gecreëerd door teerhoudende paden te verwijderen en poelen via verbindingen beter bereikbaar te maken. Schotse Hooglanders krijgen meer grasland om te grazen. Ondernemers in het Amsterdamse Bos worden meer betrokken bij de toekomstplannen.

Verder moeten de exploitatie en het beheer van de Amsterdamse Bos goedkoper worden. Nu is er jaarlijks structureel een tekort van bijna 3 miljoen euro op de begroting van de gemeente Amsterdam, die eigenaar is van het gebied, met als gevolg dat er veel achterstallig onderhoud is.