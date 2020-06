Boswachter ziet grote gevolgen voor natuur door droogte: "Het wordt steeds extremer"

Het is nu voor het derde jaar op rij erg droog, waardoor de gevolgen voor de natuur ingrijpender zijn. "In 1976 was het een record hoe droog het jaar toen was", vertelt de boswachter. "Alle verwachtingen laten zien dat we daar dit jaar voorbij gaan. En die records komen steeds sneller achter elkaar."

De oplossing voor het probleem is complex, maar kan volgens Roelf gevonden worden in het opslaan van regenwater. "Er wordt altijd veel werk gemaakt van het voorkomen dat we natte voeten krijgen", beschrijft hij.

"Waterbergingen aanleggen waar we met heel veel regen tijdelijk water in opslaan, om vervolgens weg te pompen. Zo gaan we misschien ook wel nadenken over oplossingen om water vast te houden ten tijden van droogte."