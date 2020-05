Boeren spuiten water op hun land voor weidevogels: "Broedseizoen door droogte bijna verloren"

"Het is dramatisch", stelt Mark Kuiper. In de Ronde Hoep houdt hij de weidevogels in de gaten voor de Agrarische Natuurvereniging. "Door de droogte kunnen grutto's en tureluurs niet met hun snavel de grond in. Ze vinden dus geen voedsel en stellen het leggen van eieren zo lang mogelijk uit.

Op andere plaatsen zijn de vogels wel tot broeden gekomen, maar vinden de jongen geen insecten in het hoge gras. Wim Tijsen van Landschap Noord-Holland: "Het lijkt er op dat van de eerste leg dit jaar veel jongen sneuvelen. De pullen vinden door de droogte niet genoeg insecten in het hoge gras." Jonge weidevogels moeten zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. Ze vangen duizenden muggen en vliegen per dag in het gras. "Door de droogte zijn er gewoon veel minder insecten"

Water

Door water het land op te spuiten, komen er wat meer insecten beschikbaar voor de jongen. "Het is ook goed voor de groei van het gras waar de pullen zich in verschuilen voor kraaien en meeuwen."