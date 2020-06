Boswachter Jamie constateert meer afval en brandjes in de natuur door de coronacrisis

PURMEREND - Het mooie weer van de afgelopen weken was voor veel mensen een opsteker in moeilijke tijden. De natuur heeft er op sommige plekken onder geleden, want door de drukte zijn op enkele plekken in de regio Zaanstreek-Waterland meer brandjes geweest en ligt er meer afval, merken betrokkenen.

Daarnaast merkt ze dat er ook meer brandjes in het bos zijn. "Door de droogte vat alles veel sneller vlam. En als mensen dan bijvoorbeeld een sigarettenpeuk of glas in het droge gras gooien, kan dat resulteren in een brand."

Jamie Jenner merkt als boswachter in het Purmerbos dat de incidenten toenemen, omdat er door het mooie weer veel mensen in de natuurgebieden zijn. Op de parkeerplaats voor de ingang van het bos ziet ze al aardig wat desinfecterende doekjes liggen. "Wat je meeneemt naar de natuur, neem je ook weer mee terug."

"In deze droge tijd is het zeer aantrekkelijk voor jongelui om er een lucifer in te steken"

Wormerland

Niet alleen in het Purmerbos, maar ook in Wormerland komen steeds meer brandhaarden voor. "Het zijn voornamelijk rietbrandjes en hopen riet die blijven liggen. In deze droge tijd is dat zeer aantrekkelijk voor jongelui om er een lucifer in te steken", stelt Ed Zijp, handhaver in de regio Wormerland. "Gelukkig gebeurt het niet dagelijks. Het is dit jaar meer dan andere jaren. Als het hout van een vuurtje op is, dan gooien ze wel wat anders erop. Misschien onderschat ik het zelf, maar ik denk dat we zo'n tien meldingen hebben gehad. Dat vind ik heel vervelend."

Doordat veel handhavers op dit moment hun handen vol hebben aan het handhaven van de anderhalvemetersamenleving, merkt Zijp dat de brandjes niet zo makkelijk opgespoord kunnen worden. En dat terwijl de consequenties groot kunnen zijn. "Het is gevaarlijk vanwege de veenbrand (red. - resulteert in dagenlange brand) plus veel schade aan de grond. Ik snap wel dat jongeren wat willen, maar houd alles heel."