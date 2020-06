Provincie wijzigt ganzenbeleid en vergoedt voortaan minder aan landbouwschade

Dit besluit wordt volgens de provincie in overleg met boeren- en natuurorganisaties en de jagersvereniging genomen. Een aantal belemmeringen in het beheren van ganzen wordt volgens de provincie op deze manier weggenomen.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur, Flora en Fauna) zegt te begrijpen dat het voor veel boeren vervelend is dat de schadevergoeding met vijftien procent wordt verlaagd: "Maar we komen hen ook tegemoet door veel belemmeringen in het beheer weg te nemen. En met het geld dat we niet uitkeren kunnen we veel doen om de sector te helpen verduurzamen.”

Volgens Rommel ligt de verantwoordelijkheid voor schadebestrijding deels bij de ondernemer ligt: "Maar we willen het hen niet onnodig moeilijk maken om iets aan de oorzaak te doen. Daarom schrappen we administratieve last om schade te voorkomen en de populatie te beheren. En meldingen kunnen voortaan via een app gedaan worden."

Vraatschade

Agrariërs luidden eerder de noodklok over overlast door ganzen. De vraatschade aan gewassen en grasland loopt volgens hen totaal uit de klauwen, omdat de ganzenpopulatie extreem groot is. "De ganzenoverlast neemt exponentieel toe", stelt een Waardse groenteteler in 2019.