Sander gaat lunchen in anderhalvemetersamenleving: "Eindelijk buiten de deur"

ENKHUIZEN - Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, werken we toe naar een nieuw 'normaal'. Maar hoe gaat het in de praktijk met onze anderhalvemetersamenleving? Presentator Sander Huisman gaat op ontdekkingstocht in West-Friesland. Dit keer gaat Sander lunchen in het restaurant bij Bart Jongeneel.

"In ieder geval weer lekker om buiten de deur een taartje te eten. Want de taart die ik zelf bakte, ging nergens over", zegt Sander met volle tevredenheid na de eerste hap van zijn appelgebak. Als tafelgenoot is bedrijfsleider Bart Jongeneel bij hem aangeschoven. Bart: "Voor een huishouden maakt het aantal mensen aan tafel niet uit. En als je niet uit één huishouden komt, mag je zelfs met twee personen aan tafel binnen de anderhalve meter. Dat wordt gedoogd," legt Jongeneel uit. "Heel geplan" Een gezondheidscheck en handen wassen staan als voorafje op het menu. Maar het meest zwaar op de maag, is toch wel het roostertechnische deel. Bart: "Normaal draaien we veel op binnenloop, maar nu werken we uitsluitend met reserveringen. 's Ochtends twee koffieblokken, daarna drie lunchblokken, een borrelblok, twee dinerblokken en nog eens twee borrelblokken. Op het terras kun je wel zonder reservering terecht."

Quote "Het is natuurlijk minder druk en overal hangt een soort spannende sfeer" bedrijfsleider bart jongeneel

Buiten is een wachtlijn getaped op de grond, zodat gasten op anderhalve kunnen wachten voor binnenkomst. De straat is afgesloten voor doorgaand verkeer en omgetoverd tot extra terras. Bart: "Daar zijn we echt heel blij mee. Want op deze manier kunnen we toch dezelfde hoeveelheid mensen op terras bedienen als normaal." Ander soort reuring "Het is zo'n fijne sfeer om ergens anders dan thuis te zitten", oppert Sander. Toch mist er reuring in de zaak. Bart: "Het is natuurlijk minder druk en overal hangt een soort spannende sfeer. Dat kun je niet helemaal wegnemen." Ook het werken met tijdsblokken, voelt voor Bart minder gastvrij. Op een normale manier bedienen, is geen enkel probleem. Bart: "Het dragen van mondkapjes en handschoenen heeft intern ter discussie gelegen maar het is niet verplicht gesteld. Personeel is vrij daarin om het te mogen gebruiken. Je mag gewoon binnen de anderhalve bedienen, mits de gezondheidscheck vooraf is gedaan". Bekijk hier de hele aflevering van Sander's lunchervaring:

NH Nieuws