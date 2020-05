Acupunctuur en fysiotherapie in de 1,5-metersamenleving: Sander ontdekt hoe dat gaat

ANDIJK - Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, werken we toe naar een nieuw 'normaal'. Maar hoe gaat het in de praktijk met onze anderhalvemetersamenleving? Presentator Sander Huisman gaat op ontdekkingstocht in West-Friesland. Dit keer bij de acunpunctuur- en fysiotherapiepraktijk van Werner en Kelly.

"Het is toch wel raar dat iemand zo dicht bij je komt", constateert Sander in de groepsruimte bij fysiotherapeut Werner de Haan. Normaal doen er zo'n drie patiënten tegelijk oefeningen, maar nu mag er slechts één iemand de ruimte betreden.

Werner: "Het voelt bij mij alweer als vanouds om te behandelen. Fysiotherapeut is een heel lijflijk beroep. Ik behoor niet tot een risicodoelgroep en helemaal in West-Friesland is het virus nu niet heel sterk meer aanwezig. Dat maakt het ergens toch makkelijker om er mee om te gaan."

Versloffen

Patiënten moesten zoveel mogelijk de oefeningen thuis doen en kregen daarbij telefonische instructies. Werner: "Maar je ziet dat mensen het snel laten slabakken. Dat blijkt ook uit onderzoek, zo'n tachtig procent van de mensen doet na een aantal maanden de oefeningen niet meer thuis." Meer klachten met betrekking tot mensen die thuiswerken of een verkeerde houding aannemen, heeft Werner nog niet. "Wellicht komt dat nog, maar vooralsnog zie ik geen toename, nee."

Coronameting

Werners echtgenote Kelly Groot, heeft haar acupuntuurpraktijk op de benedenverdieping van het pand. Cliënten moeten hun handen wassen en een eigen handdoek meenemen, maar verder is vrijwel alles als vanouds. "Wat ik veel zie in deze periode zijn meer vermoeidheids- en stressklachten", legt Groot uit.

In de elektro-acupunctuur wordt gewerkt met energie. Kelly: "Wij testen al jaren met de elektro-acupuctuur op virussen, schimmels of andere micro-organismen. De coronatest hebben we nu ook in huis. Ik test iedereen ook op het coronavirus of op restverschijnselen."

Sander moet zijn voet ontbloten. Met een speciale pen wordt de meting afgenomen. Hij kan met een gerust hart naar huis. Sander: "Dat was een hele ervaring! Het blijkt dus dat ik helemaal gezond ben. En dat is een fijne gedachten om mee naar huis te nemen."

