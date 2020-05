Sander beleeft tattooshop in anderhalvemetersamenleving: "Eerste coronatattoo is een feit"

ENKHUIZEN - Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, werken we toe naar een nieuw 'normaal'. Maar hoe gaat het in de praktijk met onze anderhalvemetersamenleving? Presentator Sander Huisman gaat op ontdekkingstocht in West-Friesland. Dit keer: bij de tatttooshop van Saskia Righart in Enkhuizen.

"Als er dan iets is wat ik op mijn been wilde laten zetten, dan is het een herinnering aan deze vreemde periode", vertelt Sander, bezweet vanuit de stoel met zijn mondkap nog om. Ook al is het dragen van een mondkap bij een tattoostudio niet verplicht, eigenaar Saskia wil het zekere voor het onzekere nemen. Saskia: "Het is ontzettend warm en onhandig, maar alles voor de veiligheid van mijn klanten. En natuurlijk ook van mijzelf."

Saskia is reuzeblij dat ze na twee maanden dicht weer aan de slag kan. Omdat tattoostudio's in eerste instantie buiten de boot vielen voor een tegemoetkoming, was er ook een grote financiële zorg. "We stonden letterlijk met ons rug tegen de muur", vertelde ze eerder tegen NH Nieuws.

Alleen werken

In de tattooshop mogen nu maximaal maar vier mensen naar binnen. Saskia: "Het is heel onwennig. Ook al staat het overal op grote gele vellen, mensen zijn het niet gewend en geneigd toch naar binnen te stappen." Normaal gesproken werkt Saskia met vele 'guest-artists', maar nu werkt ze alleen. Grote shows in binnen- en buitenland zijn allemaal gecanceld. "Alles liever dan dicht zijn, mijn creatieve flow moet door kunnen gaan. Tatoeëren is letterlijk mijn lust en mijn leven."

Met een speciale voetkraan kunnen klanten bij binnenkomst hun handen wassen, zodat ze niks hoeven aan te raken. Ook de zeep en desinfectiemiddel werken op een sensor. "Wij zijn als tattooshop al heel hygiënisch", legt Saskia uit. "Wat ik nu extra doe, is een plastic schort om, een mondkap en plastic arm-sleeves om huidcontact te voorkomen. En uiteraard alles voor- en na een behandeling desinfecteren."

'Inkt-therapie"

Stellen klanten het uit om nu een tattoo te laten zetten? "Zeker niet", antwoordt Saskia volmondig. "Mensen zitter er echt op te wachten. Ze hebben ervoor gespaard. Velen laten bijvoorbeeld een herinneringstattoo zetten van vrolijke, of minder vrolijke gebeurtenissen", legt Righart uit. "En dat niet alleen. Er zijn ook klanten voor wie het verslavend is omdat je tijdens het zetten een adrenaline-boost krijgt. Die zeggen: 'Ik kom eindelijk weer even voor mijn uurtje inkt-therapie hoor!'"

Bekijk hier de hele aflevering hoe Sander zijn eerste tattoo laat zetten: