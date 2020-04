Nul inkomsten: Enkhuizer tatoeëerster doet oproep voor financiële ondersteuning

Saskia's tattoostudio aan de Vijzelstraat in Enkhuizen dreigt in de problemen te komen. Tatoeëerders hebben een contactberoep, net zoals kappers, nagelstylisten en schoonheidssalons. De deuren zijn daarom verplicht gesloten tot en met 28 april.

Sinds de tattoostudio gesloten is, zijn er nul inkomsten voor Saskia. "We staan letterlijk met ons rug tegen de muur", zegt ze. "Ik heb een koophuis en een gezin te onderhouden." Ze heeft veel internationale klanten en naast haar studio is ze ook jurylid op tattooconventies.

Saskia begon zo'n achttien jaar geleden met tatoeëren en aan stoppen wil ze nog lang niet denken. "Ik begon op een conventie, daar was ik toen één van de drie dames", vertelt ze. "Nu is het 50/50, daarom is het zo belangrijk dat we nu aan alle bellen trekken. We hebben zo hard gevochten voor ons bestaan."

Oproep

De lijst van beroepen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming wordt aanstaande maandag 6 april opnieuw gepubliceerd, omdat meerdere beroepen er niet op zouden staan. Maar alle hoop daarop is inmiddels verloren bij Saskia. "Ik verwacht niet dat we erbij komen te staan."

Toch doet ze nog wel een laatste oproep. "We hebben een groep met tatoeëerders en zelfs klanten gevraagd om een petitie te tekenen." Inmiddels is deze petitie bijna 25.000 keer ondertekend.