Sander duikt in het ‘nieuwe normaal’: "Het is wel wennen bij de kapper"

WERVERSHOOF - Nu de corona-maatregelen versoepeld worden, werken we toe naar een nieuw 'normaal'. Maar hoe gaat het in de praktijk met onze anderhalvemetersamenleving? Presentator Sander Huisman gaat op ontdekkingstocht in West-Friesland. Dit keer: bij kapster Mariska Kroon.

In de afgelopen week stond de telefoon roodgloeiend, iedereen wilde graag weer een frisse coupe. Waar normaal gesproken zes klanten tegelijk geholpen kunnen worden, zijn dat er nu vier. Per tien vierkante meter salonoppervlak, mag er maximal één klant aanwezig zijn.

Bij binnenkomst moet iedere klant eerst de handen wassen. Mariska: "We hebben plastic schermen opgehangen tussen de zitplekken, maar dat is niet verplicht. Maar hoe meer afstand je natuurlijk kunt houden, hoe beter."

"Bij het maken van de afspraak doen we al een gezondheidscheck", vertelt Mariska, eigenaar van kapperszaak Snipss in Wervershoof. Over het hek naast de zaak hangen talloze schorten te drogen. Mariska: "De wasmachine draait overuren! We probeerden bij de groothandel aan wegwerp of nieuwe schorten te komen, maar die zijn er bijna niet."

"Het is gek om iemand zo dicht bij je te hebben", is Sanders eerste conclusie vanuit de kappersstoel. Een mondkapje dragen is niet verplicht maar wordt wél vooraf gevraagd aan de klant. Sander: "Niemand is nog zo dicht bij me geweest, zelfs mijn ouders niet. Voelt toch een beetje vreeemd."

Kapster Mariska is - op z'n vriendin na - de eerste in maanden die zo dicht bij Sander in de buurt komt. "Zelfs na een half uur zitten is het nog best ongemakkelijk", zegt Sander, die nauwelijke moeite heeft om afstand van anderen te bewaren. "Het went blijkbaar snel."

Tijdens de knipbeurt wordt lichaamscontact vermeden. Kroon: "Waar je normaal gesproken even je hand op iemands hoofd legt, doe je dat nu dus niet. Dat is wel onwennig. Je gebruikt écht alleen je gereedschap."

'Zo min mogelijk praten'

Koffie in wegwerpbekers, en voor en na een klantbezoek de salon goed ventileren en alle contactoppervlakken desinfecteren: het is slechts een aantal van de maatregelen die in het hygiëneprotocol staan beschreven. Mariska: "Er is ons zelfs aangeraden om zo min mogelijk te praten met dat klant. Dat is voor een kapper best lastig!", zegt ze lachend.

Aan de eerste klanten van deze week, merkt ze weinig terughoudendheid. "Dat is toch echt wel een houding van de nuchtere West-Fries denk ik. De meesten die zijn er heel relaxed onder en komen gewoon naar de kapper."

Bekijk hier de hele aflevering van Sander bij de kapper: