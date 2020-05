Sander elimineert coronakilo's in 1,5 metersamenleving: "Eigen plek en eigen spullen"

HEM - Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, werken we toe naar een nieuw 'normaal'. Maar hoe gaat het in de praktijk met onze anderhalvemetersamenleving? Presentator Sander Huisman gaat op ontdekkingstocht in West-Friesland. Dit keer: bij de sportschool van Koen Kramer in Hem.

"Het is twintig jaar terug dat ik voor het laatst gesport heb", biecht Sander voor de poort van Sento Modo Sports in Hem op. Gewapend met een grote fles water en een handdoek gaat hij de uitdaging aan. Twee maanden niet trainen is voor velen al een kleine ramp. Voor de zo'n vierhonderd leden van de sportschool is het dan ook een verademing om weer aan de slag te kunnen.

"We hebben onze materialen uitgeleend en gaven lessen digitaal", vertelt eigenaar Koen Kramer. "Ik zie echt alleen maar weer blije gezichten. Mensen waren er echt aan toe, want sporten geeft positieve energie." Tijdens de coronasluiting zijn er enkele leden geweest die hun abonnement hebben stop gezet. Koen: "Wat het lastig maakt, is dat er geen nieuwe klanten bij kwamen. Het is niet zo dat er nu plots veel mensen gestopt zijn."

Strikte route

Het terrein rondom de sportschool is ingericht in aparte sportvakken met in het midden een looproute. Achter op het terrein is een nieuwe stellage gebouwd voor de bokszakken, waarbij iedereen individueel aan de slag kan. Koen: "In het verleden deden we natuurlijk veel rouleren, dat gaat niet. Maar in principe kunnen we verder alle lessen geven ook al is dat in aangepaste vorm."

Zweet

"Je hoort verschillende bevindingen of door zweet wel- of niet corona overgedragen kan worden", vertelt Kramer. Vooral over de ventilatie van sportscholen is discussie met het oog op opengaan in de toekomst. Koen: "Andere zeggen dat het komt door harstlagverhogende oefeningen zoals cardiovasculaire training waarbij je meer hijgt. Daardoor zou het langer in de ruimte blijven hangen. Als je dus in een gesloten ruimte bezig bent, is dat een probleem."

De lessen zijn een kwartier korter om leswisselingen goed te controleren en de materialen te desinfecteren. Sporters moeten zelf genoeg water meenemen: naar binnen of douchen is niet mogelijk.

Sander na zijn eerste sportles in lange tijd: "Ik snap wel dat mensen dit doen, je zoekt de uitdaging op om net even een stapje verder te gaan."

Bekijk hier de hele aflevering van Sander's eerste training in tijden: