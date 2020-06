Sander ondergaat gezichtsbehandeling in anderhalvemetersamenleving

HOORN - Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, werken we toe naar een nieuw 'normaal'. Maar hoe gaat het in de praktijk met onze anderhalvemetersamenleving? Presentator Sander Huisman gaat op ontdekkingstocht in West-Friesland. Dit keer bij de schoonheidssalon van Yvonne Last.

"Zeker toen ik een handdoek omkreeg, dan kom je toch wel heel dicht bij elkaar. En ook omdat je met het gezicht vlakbij ligt", redeneert Sander al liggend vanuit de stoel. Een mondmasker dragen is bij een schoonheidssalon niet verplicht, toch is Yvonne Last vastbesloten er wel eentje op te doen en ook bij iedere behandeling handschoenen te dragen. Yvonne: "Ik praat met klanten en ik ben vlakbij het gezicht bezig. Daarom doe ik hem gewoon om. Normaal gesproken dragen we alleen bij acne-behandelingen handschoenen."

Haar beide dochters zijn ook in de salon werkzaam. Yvonne: "Mijn ene dochter is visagiste. Zij kan nog niet aan de slag, we hebben alle make-up workshops dan ook gecancelled." In de tijd dat de salon dicht was, kreeg ze veel steun van haar vaste klantenkring. "Er kwamen toch veel mensen hun producten halen of ik bezorgde ze aan huis."

Gewenning

"Die eerste maandag dat we weer open waren stond het huilen mij 's avonds nader dan het lachen. Ik dacht: 'Het is toch vréselijk als ik zo moet werken! Mijn bril besloeg steeds en ik had echt hoofdpijn. Dinsdag ging het beter, woensdag begon het te wennen en donderdag hoorde het er gewoon bij'", concludeert Yvonne.

Met een relativerende gedachte, werkt ze volle dagen door: "Ik dacht bij mezelf: de zorg loopt de hele dag met een mondkapje, dus het moét gewoon te doen zijn."