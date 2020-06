Oppositie verbaasd over appgesprek met Grapperhaus: "Burgemeester onwaardig"

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot spreekt van een "stuitend inkijkje in de communicatie". "Wat mij als eerste opviel, was dat Halsema helemaal niet bezig was met de volksgezondheid, maar met het veiligstellen van haar positie. Je kunt dit niet afschuiven op een minister. Het lijkt alsof ze dat probeert of dat ze hem medeverantwoordelijk probeert te maken. Maar dat is hij gewoon niet."

Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA, denkt daar ook zo over. Hij benadrukt dat alleen de Driehoek (burgemeester, politie en justitie) beslissingen over demonstraties neemt. "De minister is niet een soort opperburgemeester die even zijn zegen moet geven. Dat kan hij ook niet doen want hij beschikt niet over de feiten en kan dus ook niet inschatten wat er gaande is. Zeker niet op basis van een kort bericht."

Appcontact

Halsema benaderde Grapperhaus op Tweede Pinksterdag, tijdens de demonstratie, een paar minuten na 17.00 uur voor het eerst. Ze schreef naar hem dat ze de demonstratie niet ging ontbinden omdat de emoties te groot waren. De minister toonde vervolgens begrip voor die beslissing.

Later meldde Halsema dat ze naar buiten wilde brengen dat er ruggespraak met Grapperhaus was geweest, maar dát vond minister niet goed. Later die avond, nadat Grapperhaus in de media had gezegd dat de drukte buiten alle perken was, schreef Halsema dat ze zich "in de kou gezet" voelde.