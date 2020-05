Handhavers aanstaande woensdag opnieuw in protest

NOORD-HOLLAND - De vakbonden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) komen aanstaande woensdag opnieuw in actie. Boa's voerden afgelopen week ook actie om hun afschuw uit te spreken tegen het toenemende geweld tegen hun beroepsgroep. Directe aanleiding is de ernstige mishandeling van een boa in IJmuiden op Hemelvaartsdag.

Op Hemelvaartsdag werd een boa mishandeld in IJmuiden. Daarop voerden handhavers afgelopen dinsdag in verschillende Noord-Hollandse steden actie.

Op de Grote Markt in Haarlem lazen de boa's een gezamenlijke verklaring voor die gaat over het geweld tegen boa's dat toeneemt. En ook in IJmuiden en Beverwijk is door meerdere boa's actie gevoerd. In Hilversum stonden boa's om twaalf uur met burgemeester Pieter Broertjes in het Hilversumse centrum. Daar wordt onder meer een gezamenlijke verklaring uitgesproken en ook uitgedeeld aan het publiek.

Pepperspray en een wapenstok

Boa's voeren actie omdat ze willen beschikken over beschermingsmiddelen als wapenstok en/of pepperspray. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken. Hij ziet een noodknop en bodycam als goede beschermingsmiddelen voor de handhavers. De bonden noemen dat onacceptabel.

Minister Ferd Grapperhaus bezocht gisteren nog boa's in Alkmaar en Velsen. Het ging onder meer over de inzet van meer verdedigingsmiddelen. Grapperhaus vertelt gisteren aan NH Nieuws dat hij gummiknuppels overweegt. Die kunnen nu als uitzondering op verzoek van gemeentes worden verstrekt aan boa's.

De actie van aanstaande woensdag bestaat er onder meer uit dat in de vier grote steden geen bonnen zullen worden uitgeschreven.