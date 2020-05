Eis van tien maanden jeugddetentie voor Zaanse tiener die leeftijdgenoot neerstak

ZAANDAM - Het openbaar ministerie heeft vandaag in de rechtbank 10 maanden jeugddetentie, waarvan 5 voorwaardelijk, geëist tegen een 15-jarige jongen uit Zaanstad. De jongen wordt verdacht van poging tot doodslag. Eind januari stak hij een leeftijdgenoot neer voor de supermarkt op de Drielse Wetering in Zaandam.

De officier van justitie acht bewezen dat de verdachte op 30 januari 2020 een leeftijdgenoot met een mes neerstak. Die overleefde dat ternauwernood. Het slachtoffer werd in het hart geraakt. De politie kon direct na de steekpartij de 15-jarige verdachte aanhouden.

Wapens inleveren

De steekpartij kwam hard aan de in de Zaanstreek, omdat de gemeente al bezig was met een actie om wapens in te leveren. Om het aantal steekincidenten terug te dringen riep de gemeente inwoners op wapens straffeloos in te leveren. Er werden zo'n honderd wapens ingeleverd en toch volgde er nog een steekpartij.

Burgemeester Jan Hamming deed na de steekparij een oproep aan de ouders. "Een messteek in het hart van onze jeugd is een aanslag op onze samenleving", schreef Hamming op Facebook.

De zitting vandaag was besloten. De uitspraak is op 11 juni en die is wel openbaar.