Slachtoffer steekpartij Zaandam is 14-jarige jongen; leeftijdsgenoot aangehouden

ZAANDAM - Het slachtofffer dat gisteren is neergestoken op de Drielse Wetering in Zaandam is een 14-jarige jongen. De politie kon direct een 15-jarige verdachte aanhouden.

De neergestoken jongen werd ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend in wat voor toestand het jonge slachtoffer op dit moment verkeert. Over de aanleiding van de steekpartij is eveneens niks bekend.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Er is een onderzoek gestart naar het incident. De politie is op zoek naar getuigen.