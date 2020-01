Zwaargewonde bij steekpartij in supermarkt Zaandam: verdachte aangehouden

ZAANDAM - Bij een steekpartij in een supermarkt aan de Drielse Wetering in Zaandam is een persoon ernstig gewond geraakt. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

Dit meldt de politie aan NH Nieuws. Het gebeurde rond 19.45 uur. Het is niet duidelijk wat de toedracht is van de steekpartij. Het winkelcentrum is in de Zaandamse woonwijk 't Kalf.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De plek is afgezet voor sporenonderzoek. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend.