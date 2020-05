Meevaller voor Enkhuizer schippers: gemeente hanteert wintertarief

ENKHUIZEN - De gemeente Enhuizen rekent met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 het wintertarief voor liggelden in plaats van het zomertarief. De charterschepen liggen vanwege coronamaatregelen al wekenlang stil en lopen veel omzet mis.

Isabel Broersen / NH Nieuws

Eerder deze week ging de gemeente Hoorn al een stap verder, zij besloot het liggeld voor de charterschepen helemaal te schrappen. Deze stap maakt de gemeente Enkhuizen niet. Wethouder Esther Heutink legt uit dat de situaties van Hoorn en Enkhuizen niet te vergelijken zijn. De begroting van Hoorn is vele malen groter en het aantal schepen uit de bruine vloot vele malen kleiner. Een vergelijkbare regeling is voor Enkhuizen niet haalbaar.

Quote "Het maakt zeker een verschil, je kunt er heel wat blikken verf van kopen voor het onderhoud van je schip" Graig Youell - Schipper in Enkhuizen

Ondanks dat het geen kwijtschelding van het liggeld is zoals in Hoorn, is Enkhuizer schipper Graig Youell blij met het besluit. Het scheelt hem ongeveer negenhonderd euro. In vergelijking met zijn jaaromzet van een ton lijkt dat een klein bedrag, maar dit kan wel waardevol besteed worden. "Het maakt zeker een substantieel verschil, want je kunt er heel wat blikken verf voor kopen voor het onderhoud van het schip."

Menno van Ommen van branchevereniging DEBBZ noemt het een welkome druppel op de gloeiende plaat. "De omzet is bij sommigen honderd procent afgenomen, dan is het terugschroeven van je vaste lasten een belangrijke stap om te overleven als bedrijf." De branchevereniging heeft een beroep gedaan op alle havens waar de schippers van de bruine vloot aanmeren. Hoorn heeft daar al heel snel gehoor aan gegeven en nu volgt ook Enkhuizen. Overige havens Andere Noord-Hollandse havens hebben wel aangegeven bereid te zijn mee te denken, maar hebben nog geen concrete beslissingen genomen. "Monnickendam wil de vloot wel tegemoetkomen, maar in welke vorm dat is nog niet duidelijk. De gemeente Medemblik heeft geen thuisvloot, maar daar zijn de schepen wel tegen gereduceerd tarief welkom."