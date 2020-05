Hoorn helpt bruine vloot: een jaar geen liggeld

De steun voor de charterschepen is hard nodig. Waar zij in een normaal seizoen de inkomsten uit familieweekenden, bedrijfsuitjes en schoolkampen halen liggen zij nu al wekenlang stil. Schipper Arno van Aartrijk ligt met zijn twee schepen De Waterman en Broedertrouw in de haven van Hoorn. "Ik ben ontzettend blij dat Hoorn ons een beetje tegemoet komt. Ik mis een groot gedeelte van mijn omzet. Ik heb twee schepen dus dat is dubbel zo pijnlijk."

Van Aartrijk is blij, maar plaatst het bedrag in perspectief. "Per seizoen is mijn omzet een ton en de liggelden denk ik ongeveer drieduizend euro. We zijn er heel blij mee natuurlijk, maar we hopen vooral weer snel te mogen varen voor omzet. Dit is zakgeld, wij willen weer salaris."

Voor hem is het gebaar belangrijker. "Het is heel mooi dat we support krijgen uit onze thuishaven. Ik hoop dat dit een signaal afgeeft aan andere havens en de overheid: het wordt tijd dat jullie wat doen."