Hoorn roept andere gemeentes op charterboten te adopteren

“Jarenlang hebben wij met heel veel plezier genoten, en gebruik gemaakt van deze maritieme historie en tomeloze inzet van de schippers. Het idee is dat we de schippers voor één heel jaar, startend 1 juni 2020, willen gaan ‘ontzorgen’ door de schepen kosteloos een ligplaats aan te bieden, al dan niet voorzien van aansluitingen”, zegt Wijnand Baerken, gemeentelijk coördinator van de havens in Hoorn.

Normaal gesproken is dit seizoen het moment dat de bruine vloot de wind in de zeilen heeft en het geld verdient. Dit jaar is dat helaas heel anders. “We kunnen onze krachten bundelen en samen met Holland boven Amsterdam (HBA), het ontwikkelingsbedrijf en Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) de komende winter een keiharde marketingcampagne opzetten zodat de vloot in ieder geval in 2021 weer vol onder zeil kan.”

Oproep meerdere gemeenten

Op zaterdag 2 mei is er vanuit Hoorn een brief verstuurd naar de IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee gemeenten waarin Havens Hoorn dit initiatief uiteenzet. “Ik ga ervan uit dat alle aangeschreven havens hieraan mee gaan doen en de schippers van de bruine vloot in hun lasten kunnen en willen ontzien. Dan zorgen we er gezamenlijk voor dat de bruine vloot blijft varen!”