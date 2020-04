Chartervaart hard getroffen: 'Om de bruine vloot te behouden is meer hulp nodig'

NOORD-HOLLAND - De chartervaart wordt hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Geen schip kan nu varen en door annuleringen van geboekte reizen en restituties zijn veel schepen nu acuut in de problemen. In Noord-Holland telt de chartervloot zo'n 150 ondernemers.

Juist nu moet er geld binnenkomen, want alleen in de zomermaanden wordt er met betalende passagiers gevaren en de wintermaanden zijn voor onderhoud aan het schip, veiligheidskeuringen en trainingen van de bemanning.

Om de vloot te behouden is meer hulp nodig. Het bekendste deel van de chartervaart is de Bruine Vloot, de circa 300 tellende historische tjalken, klippers en aken die met betalende passagiers op de Nederlandse binnenwateren en het Wad varen.

"Geen land ter wereld heeft zo’n grote nog operationele historische vloot en in tegenstelling tot andere landen worden de schepen in Nederland niet gesubsidieerd"

De chartervaart verenging heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief om hulp gevraagd. Paul van Ommen: "Wij realiseren ons dat grote delen van de samenleving in de problemen zitten en hulp nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de chartervaart en de bedreiging voor het voortbestaan van de schepen. Een noodfonds is nu dringend nodig."