Enkhuizer schippers nodigen lokale bevolking uit op corona-proof charterschip

ENKHUIZEN - Het vaarseizoen zou al begonnen zijn, maar de charterschepen in Enkhuizen blijven vanwege de coronacrisis aan wal. In plaats van de zeilen te hijsen, hebben de schippers gesleuteld aan de schepen. Zo is het eerste corona-proof charterschip er klaar voor om eind mei de trossen te lossen.

Het schip De Wending ligt aan wal bij het Dirck Chinaplein in Enkhuizen is inmiddels corona-proof. Van achter een ketting bij de ingang legt schipper Craig Youell uit wat er veranderd is. "Als de gasten aan boord komen, staan we hier op ruime afstand om ze te verwelkomen", aldus Youell. Via pijlen op de grond worden de gasten naar het zitdek van het schip geleid.

De chartervloot in Noord-Holland telt zo'n 150 ondernemers. Om hun collega-schippers te ondersteunen, delen de Enkhuizers de do's en don'ts om schepen corona-proof te maken. Daarmee kwam het initiatief 'Captain Corona' tot leven. Dit is een online platform waar schippers terecht kunnen voor informatie.

De Wending had doorgaans plek voor zo'n 25 gasten. Nu is het schip verdeeld en hebben bemanning en gasten hun eigen plek. Maar de beleving van de zeiltocht moet niet heel anders worden. Youell: "Het is de bedoeling dat als we varen, dat er ook genoten wordt van het varen en dat je zoveel mogelijk buiten bent." Toch er zijn er kleine veranderingen: zo kunnen gasten niet meer voortdurend meehelpen met zeilen, maar gaat dat op gegeven momenten.

"We dachten, dit kunnen we alleen maar samen doen", vertelt Maurits Minnaard, schipper van de Eendracht. "Inmiddels brengt een zevental schippers hun kennis, energie en ervaringen in. We zijn ook bezig met de ondernemers van Enkhuizen, die willen misschien steunen om dingen samen op te pakken."

Toerist in eigen land

De schippers gaan zich namelijk richten op een ander soort 'toerist': de toerist in eigen land. Als er straks weer gevaren mag worden zien ze een mogelijkheid om dagtochten met gezinnen te maken. Huishoudens hoeven immers geen anderhalve meter afstand te houden. Het platform Captain Corona hebben ze daarom ook ingericht voor de lokale bevolking. Zo kun je via het platform straks een dagtocht boeken op het IJsselmeer.

Zo'n dagtocht in de eigen omgeving kan volgens de schippers heel verrassend uitpakken. "Mensen die de wereld rondzeilen die komen terug in Nederland en zeggen: 'die toevaart naar Hoorn, de haven daar binnenvaren, dat is zo uniek'.", aldus Minnaard. "Dus als je het niet kent, is het zeker de moeite waard."

Het water op!

Minnaard zelf kan niet wachten om weer het water op te gaan. "Het is niet voor niets dat de Waddenzee het Werelderfgoed is. Er zijn mensen die zeggen dat het net zo mooi is als het Great Barrier Reef. Wij wonen, werken en leven daar. Ik kan echt niet wachten om weer naar buiten te gaan", vertelt Minaard stralend.

En als premier Rutte op 19 mei aankondigt dat het mag, dan worden de zeilen meteen gehesen. "20 mei, 10 uur is het eerste moment dat we los kunnen en daar hebben we ook heel veel zin in."