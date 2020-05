Bushokjes Zaanstad krijgen groene plantjes op dak: "Goed voorbeeld"

Het groen moet ervoor zorgen dat hitte- en wateroverlast beperkt wordt. De plantjes zuigen het regenwater op en zorgen dat het langer vastgehouden wordt. Zo is er meer tijd voor het riool om het overvloedige water te verwerken. En op warme dagen is het juist handig om onder de vetplantjes te gaan staan, want ze zorgen voor verkoeling.

Het plaatsen van de sedumdaken is niet gratis, want de daken van de bushokjes moeten vervangen worden. Volgens wethouder Gerard Slegers is dit geen probleem: "Het kost een bepaalde investering, maar het kost ons niet de kop", zegt hij tegen NH Nieuws.

Meer groen

Een groen Zaanstad is beter voor de toekomst, aldus wethouder Wessel Breunesse en hij hoopt dan ook dat mensen thuis meer plantjes gaan houden. "In de tuin kun je heel goed water opvangen, zorgen dat het water kan wegstromen en dat het ook groen en koel blijft. Ik heb ook een geveltuintje aangelegd, dat betekent dat je van een stukje stoep een groene tuin maakt. Dat zijn hele kleine ingrepen die iedereen kan doen." Als deze pilot slaagt zullen alle overige bushokjes in de Zaanstreek, zo'n 187 dakjes, volgen.

Wilhelminabrug

Een aantal Zaankanters voelden niet zoveel voor de groene daken. Zij maakten zich meer zorgen om de pas opgeleverde Wilhelminabrug in het Zaandamse centrum.

Dit verbredingsproject zou al teveel tijd hebben gekost en is nog niet helemaal klaar, volgens veel Zaankanters. Tegen NH Nieuws reageren voorbijgangers gematigd enthousiast over de plantjes: "Ik vind het wel mooi, maar ik heb liever dat de gemeente zich bezig houdt met belangrijkere zaken, zoals de brug."